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Дело Черновол: суд удалился в совещательную комнату по отводу судьи Вовка

Дело Черновол: суд удалился в совещательную комнату по отводу судьи Вовка

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает заявление об отводе следственного судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол, ушла в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Суд идет в совещательную комнату для решения вопроса об отводе ...", - сказала судья Батрин.

Как сообщалось, защита бывшего нардепа Татьяны Черновил заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который должен рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Черновол.

Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Черновол.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновил по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Татьяна Черновол
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