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Совещание по противодействию COVID-19 у Зеленского: обсудили поставки отечественных аппаратов ИВЛ

Совещание по противодействию COVID-19 у Зеленского: обсудили поставки отечественных аппаратов ИВЛ

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный доклад по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в государстве, во время совещания обсудили поставки отечественных аппаратов ИВЛ в больницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"На совещании сообщили, что, по выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования. Так что уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн, которые будут проводить семь наиболее профессиональных практиков — анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

“Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему”, — сказал Владимир Зеленский.

Также участники совещания заявили о важности тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля за соблюдением карантинных мероприятий в областях.

Было отмечено, что перед пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин и мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

“Скопление людей на праздники, на богослужениях — сегодня самое опасное, что только может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и окружающих людей”, — подчеркнул Президент.

Ранее Зеленский оценил возможность поставки в больницы отечественных аппаратов ИВЛ.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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