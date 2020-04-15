Меру Львова Садовому намекнули на участие в фармацевтическом лоббизме

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Львовский городской голова в фейсбук-посте назвал “фейком” новость о бесплатной поставке противовирусного препарата Протефлазид® в больницы Львова. Андрей Садовой публично открестился от своей причастности к процессу и пожаловался, что его имя “использовали”.

Разработчик препарата — НПК “Экофарм” — на официальном сайте разместил комментарий, указав на наличие документальных подтверждений того, что гуманитарная помощь Львову противовирусным средством для защиты медперсонала больниц на самом деле происходила по инициативе львовской власти. Мало того — советники Садового предварительно были ознакомлены с отчетом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины по результатам исследований действия Протефлазида на коронавирусы.

Компания высказала удивление неожиданной позицией Садового, утверждающего, что бесплатная поставка препарата не имеет никакой связи “... с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19...”. “Однако в письме от ИО гендиректора Львовской коммунальной больницы скорой помощи говорится о том, что Протефлазид планируется применять не только для работников этой больницы, но и ”... других учреждений здравоохранения г. Львова". Если это не укладывается в процесс подготовки больниц к действиям в условиях эпидемии, то скажите — с какой целью Львов просил 3500 флаконов препарата, который официально относится к группе J05 (препараты прямого противовирусного действия)?“ — спрашивают у Садового в комментарии “Экофарма”.

В компании считают, что причины “разворота” львовского мэра, то заказывающего препарат, то отрицающего этот факт, продиктованы конкурентной войной, которая развернулась на фармрынке в условиях эпидемии: “Если конъюнктура, создаваемая теневыми игроками фармрынка и связанными с ними политиками-лоббистами, для Вас важнее защиты львовских медиков настолько, что Вы готовы вернуть препарат, — мы его примем. Протефлазида сейчас не хватает на удовлетворение всех просьб о гуманитарной помощи, которые каждый день поступают в “Экофарм”.

Компания собщила, что по статистике в десятках больниц, которым с начала эпидемии была предоставлена гуманитарная помощь Протефлазидом, на сегодняшний день не заболел ни один врач.

Напомним, что препарат стал объектом повышенного интереса после публикации отчета Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины по результатам исследований действия Протефлазида на коронавирусы. На пресс-конференции руководство АМН и института подтвердили, что тестирование действующего вещества показало вероятную способность Протефлазида замедлять репликацию коронавирусов. Президент НАМН академик Цимбалюк обратился в Кабмин, предложив использовать препарат в условиях эпидемии.

Однако экс-ио-министра здравоохранинияУльяна Супрун резко раскритиковала инициативуАкадемии медицинских наук, обвинив ее руководство в занятиях “псевдонаукой”, так как рекомендуемый препарат “не испытывался на Западе”. После чего началась масштабная “антипротифлазидная” кампания, в которой экспертами-вирусологами выступают журналистыи блогеры.

В то же время ни один из авторитетных специалистов в области вирусологии, эпидемиологии и иммунологии не подверг сомнению свойства Протефлазида.