Глава НАПК представил годовой доклад по реализации антикоррупционной политики

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков на заседании Кабинета министров в среду представил проект национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2019 году, передает корреспондент УНН.

"Национальный доклад, который я представляю сегодня правительству - это первый шаг к принятию антикоррупционной стратегии, которую Украина не имеет уже 2 года. В этом году мы представим на рассмотрение КМУ антикоррупционную стратегию на 2020-2023 годы. Коротко скажу об основных рекомендациях этого национального доклада. Основная рекомендация национального доклада - обеспечить эффективное рассмотрение судами коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений", - сказал Новиков.

По его словам, вторая рекомендация - обеспечить соблюдение законодательства о защите обличителей в качестве эффективного механизма предотвращения коррупции.

"Национальное агентство работает над тем, чтобы реализовать эти требования законодательства на базе внутреннего портала КМУ, поскольку это эффективный инструмент для такой работы. Третьим важным мероприятием является принятие закона об административной процедуре. Минюст почти завершил разработку этого закона. Четвертый - обеспечить надлежащий финансовый контроль за использованием бюджетных средств, поскольку на сегодня государственной аудиторской службой, что превращена в офис, охвачено ревизионными мероприятиями, мерами финконтроля лишь 6% государственного бюджета, что используются", - отметил глава НАПК.

По его словам, это основные рекомендации национального доклада. Видение и цели эффективной антикоррупционной политики будут представлены правительству Национальным агентством в виде национальной стратегии на 2020-2023 годы.

Правительство одобрило проект национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2019 году с доработкой с учетом замечаний.

Напомним, в НАПК работают над упрощением электронного декларирования.