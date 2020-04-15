Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки, он состоится на этой неделе - Денисова

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Новый этап освобождения удерживаемых лиц состоится на этой неделе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки, он состоится на этой неделе", - сказала Денисова.

По ее словам, в настоящее время переговоры продолжаются, в частности осуществляются последние согласования даты, списки и логистики передачи граждан.

Напомним, сегодня в Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, пока идут последние согласования по списку и по логистике, а именно же освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется.