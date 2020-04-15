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У нардепа Новинского подтвердили COVID-19

У нардепа Новинского подтвердили COVID-19

Вадим Новинский

КИЕВ. 15 апреля. УНН. У народного депутата Украины Вадима Новинского подтвердили коронавирус. Он чувствует себя хорошо и ждет результатов повторного тестирования. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Согласно требованиям Минздрава провести проверку контактов людей, у которых обнаружено COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", - написал нардеп.

По его словам, независимо от окончательного подтверждения диагноза он намерен следовать всем рекомендациям врачей и режиму изоляции.

"Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - добавил Новинский.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков сообщал, что по состоянию на 13 апреля количество народных депутатов, больных COVID-19, не увеличилось.

Позже сообщал УНН, что у народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили двустороннюю пневмонию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Вадим Новинский, нардепы
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