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Децентрализация: правительство утвердило перспективные планы для трех областей

Децентрализация: правительство утвердило перспективные планы для трех областей

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров утвердил перспективные планы объединения общин для Харьковской, Николаевской и Житомирской областей. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство продолжает реформу децентрализации. Кабинет министров утвердил перспективные планы для Харьковской, Николаевской и Житомирской областей", - написал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что для него реформа децентрализации власти остается одним из ключевых элементов развития страны. Уже провели много переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом.

"Перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня. Цель правительства - создание сильных общин, которые будут иметь качественные сервисные услуги, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, рассмотрение перспективных планов на правительстве планируется до конца апреля.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, децентрализация
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