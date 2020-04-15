Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 15 апреля 2020 16:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4905
Версия для печати

Дело Черновол: суд отказал в отводе судьи Вовка

Дело Черновол: суд отказал в отводе судьи Вовка

Татьяна Черновол

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, передает корреспондент УНН.

"Заявление подозреваемой Черновил об отводе следователя судьи ... удовлетворению не подлежит ...", - сказала судья Батрин.

Таким образом, судья Сергей Вовк будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Черновол.

Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Черновол.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Татьяна Черновол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.