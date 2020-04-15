Дело Черновол: суд отказал в отводе судьи Вовка

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, передает корреспондент УНН.

"Заявление подозреваемой Черновил об отводе следователя судьи ... удовлетворению не подлежит ...", - сказала судья Батрин.

Таким образом, судья Сергей Вовк будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Черновол.

Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Черновол.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".