Кабмин одобрил тестовый проект внутренних и зарубежных электронных паспортов в приложении "Дія"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о реализации тестового проекта электронного внутреннего и заграничного паспортов в приложении "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"Кабмин принял постановление об реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении "Дія", - написал Алексей Гончаренко.

Напомним, с 7 апреля в приложении "Дія" доступен электронный студенческий.