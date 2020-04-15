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Кабмин одобрил тестовый проект внутренних и зарубежных электронных паспортов в приложении "Дія"

Кабмин одобрил тестовый проект внутренних и зарубежных электронных паспортов в приложении "Дія"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о реализации тестового проекта электронного внутреннего и заграничного паспортов в приложении "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"Кабмин принял постановление об реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении "Дія", - написал Алексей Гончаренко.

Напомним, с 7 апреля в приложении "Дія" доступен электронный студенческий.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, паспорт, онлайн
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