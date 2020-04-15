Кабмин назначил заместителя председателя Госгеонедр

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров распорядился назначить Романа Сарамагу заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Распоряжением Кабинета министров Украины Сарамага Роман Константинович назначен заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Желаю плодотворной и продуктивной работы на развитие нашей страны!", - написал Олег Немчинов.

Напомним, Кабмин уволил временного главу Укрзализныци.



