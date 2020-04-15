Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 15 апреля 2020 18:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4620
Версия для печати

Кабмин назначил заместителя председателя Госгеонедр

Кабмин назначил заместителя председателя Госгеонедр

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров распорядился назначить Романа Сарамагу заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Распоряжением Кабинета министров Украины Сарамага Роман Константинович назначен заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Желаю плодотворной и продуктивной работы на развитие нашей страны!", - написал Олег Немчинов.

Напомним, Кабмин уволил временного главу Укрзализныци.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Госгеонедра
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.