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Среда, 15 апреля 2020, 16:49 • Дарья Панченко • 4620
Кабмин назначил заместителя председателя Госгеонедр
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров распорядился назначить Романа Сарамагу заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.
"Распоряжением Кабинета министров Украины Сарамага Роман Константинович назначен заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Желаю плодотворной и продуктивной работы на развитие нашей страны!", - написал Олег Немчинов.
Напомним, Кабмин уволил временного главу Укрзализныци.
Источник: УНН