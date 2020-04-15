Правительство одобрило электронные паспорта в приложении "Дия"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Правительство одобрило постановление об электронные паспорта в приложении "Дия". Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас более 14 тыс. украинцев тестируют э-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении "Дия".

В Минцифры отмечается, что паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

"В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь э-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия", - отмечается в сообщении.

По завершении карантина вы также сможете активно пользоваться э-паспортами:

• во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом

• во время медицинского обслуживания и банковских операций

• при получении административных услуг

"Кстати, Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас пользователями приложения "Дия" являются уже более 2,1 млн украинцев.

Напомним, украинцам представили варианты дизайна э-паспорта.