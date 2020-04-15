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МИД обратилось с заявлением к РФ касательно безопасности жизни украинцев на временно оккупированных территориях

МИД обратилось с заявлением к РФ касательно безопасности жизни украинцев на временно оккупированных территориях

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министерство иностранных дел обратилось с заявлением к России касательно обеспечения защиты жизни населения на временно оккупированных территориях в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“В условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19, МИД Украины выражает обеспокоенность состоянием обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны РФ исключает непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупационной администрацией доступа СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, усложняется также и помощь со стороны международного сообщества.

“В очередной раз отмечаем обязательство РФ как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права принять все необходимые меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья населения этих территорий... Требуем от РФ регулярно предоставлять исчерпывающую информацию относительно ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных ею украинских территориях, а также о мерах по оказанию помощи населению этих территорий в связи с пандемией”, — говорится в сообщении.

Также МИД Украины призывает РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных граждан Украины.

“Соответствующуя нота с требованиями к РФ как государству-оккупанту была направлена российской стороне. Призываем международное сообщество способствовать разблокированию Россией доступа к временно оккупированным территориям Украины для предоставления такой помощи”, — говорится в сообщении.

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавируса COVID-19 в 65 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Коронавирус
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