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В МВФ сообщили о стадии переговоров с Украиной о новой программе

В МВФ сообщили о стадии переговоров с Украиной о новой программе

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина достигла прогресса в переговорах с Международным валютным фондом относительно новой кредитной программы, осталось решить несколько вопросов. Об этом сообщил глава европейского представительства МВФ Пол Томсен на брифинге 15 апреля, передает корреспондент УНН.

“Сейчас мы обсуждаем с Украиной новую программу. Эти обсуждения хорошо продвинулись, и я думаю, что они идут хорошо. Есть ряд ... Осталось мало проблем, и я уверен, что они скоро будут решены, и что мы можем рекомендовать программу совету директоров. Мы хорошо продвинулись, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов для расширения политики, направленной на борьбу с этим кризисом”, — сказал Томсен.

Он отметил, что Украина “серьезно пострадала от пандемии”.

Как сообщал УНН, накануне глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Международный валютный фонд в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект № 2571-д “О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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