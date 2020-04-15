Стало известно, чем будет заниматься экс-заместитель Луценко в МИД
Евгений Енин
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, назначенный сегодня заместителем министра иностранных дел, будет работать по направлениям по международным судебным процессам Украины против государства-агрессора РФ, а также по расследованию сбивания Ираном самолета МАУ. Об этом Енин написал у себя в Facebook, передает УНН.
"Буду прилагать максимум усилий во вверенной мне области ответственности для того, чтобы, во-первых, усилить позиции Украины в международных судебных процессах против государства-агрессора", - написал Енин.
Он выразил надежду, что, имея как прокурорскую, так и дипломатическую экспертизу, сможет усилить и более эффективно скоординировать работу по представлению интересов Украины в международных судебных процессах.
Бывший заместитель главы ГПУ напомнил, что в прежней должности был частью межведомственной команды, которая согласовывала с государствами-участниками совместной следственной группы по МН17 формат привлечения виновных к уголовной ответственности, а затем вела переговоры с Правительством Нидерландов о подписании соответствующих межгосударственных соглашений.
Также Енин сообщил, что второе направление его работы в МИД - организация системной работы с международными партнерами с целью обеспечения прозрачного и объективного расследования сбивания украинского самолета в Иране.
"Семьи погибших имеют право знать правду об этой трагедии, а также получить соответствующие компенсации", - подчеркнул новый замминистра.
Третье направление работы - защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.
"Последние события вокруг пандемии Covid 19 стали стресс-тестом для нашей консульской службы. Мы будем усиливать слабые стороны и стимулировать развитие преимуществ. В 21 веке большинство услуг, в т.ч. консульских, должно предоставляться онлайн. Создание и запуск системы "Электронный консул" будет в числе моих приоритетов", - добавил он.
Еще одной задачей Енин назвал усиление на Американском направлении Стратегического сотрудничества с максимально прикладным характером во всех сферах - военной и отпора гибридной агрессии, торгово-экономической и энергетической. Это касается и наших канадских друзей.
"Пятое - на Азиатском направлении текущий уровень сотрудничества в новой реальности требует глубокого переосмысления. Украине есть что предложить этому региону, и еще больше, чему поучиться у Азии. Экономизация двусторонних отношений должна лечь в основу КРІ каждого посла, консула и дипломата, в том числе и в этом регионе", - написал он.
Отметим, ранее направление по международным судебным процессам Украины против России курировала заместитель министра Елена Зеркаль.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект распоряжения о назначении бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем министра иностранных дел Украины.