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Украина разрабатывает механизм возврата граждан из Китая

Украина разрабатывает механизм возврата граждан из Китая

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина, несмотря на прекращение авиасообщения с другими странами, разрабатывает механизм возврата своих граждан из Китая. Соответствующие предложения вносятся на рассмотрение причастных органов власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.

"Актуальная информация по возврату граждан с территории Китая в Украину. Несмотря на прекращение регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, а также закрытие украинских границ в связи с эпидемией COVID-19, которая, к сожалению, не обошла и нашу страну, Посольство не прекращает поиск путей возвращения на Родину украинских граждан, которые выражают такое желание.

Мы прорабатываем все возможные варианты вашего возвращения и вносим соответствующие предложения на рассмотрение причастных органов власти Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерствами и ведомствами Украины разработан алгоритм действий, которые необходимо совершить для возвращения на Родину.

Из правительственных документов известно, что:

- пребывание лиц в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, является бесплатным;
- лица, находящиеся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации (изоляции); 
- транспортировка лиц от места обсервации (изоляции) к местам проживания осуществляется за собственные средства лиц.

"К сожалению, пока мы не имеем точного ответа на другие вопросы, которые у вас возникают (дата, рейс, из какого города, стоимость и т.п.), но мы работаем над этим и будем безотлагательно вас информировать, как только получим такие данные", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации МИД в посольства и консульства Украины за рубежом обратились за помощью более 15 тыс. украинцев, из которых почти 9 тыс. хотят вернуться домой.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Коронавирус
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