Обмен удерживаемыми с РФ состоится в четверг или в пятницу - Резников

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В этот четверг или пятницу состоится очередной этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией. Это УНН подтвердил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отвечая на вопрос, действительно ли обмен удерживаемыми лицами плануться до Пасхи, в четверг или в пятницу, он сказал "Да".

Напомним, в Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а само освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется.



Как сообщила позже Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, удерживаемые лица, освобождение которых состоится на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.