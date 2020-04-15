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Поворозник заявляет о провокации и требует немедленного расследования

Поворозник заявляет о провокации и требует немедленного расследования

Николай Поворозник

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовав немедленного расследования этого инцидента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Это шок для меня, для моей семьи, и для тех, с кем я работаю. Расставлю все точки над і, чтобы прекратить распространение сплетен, домыслов и политических спекуляций, которые сейчас активно распространяются в сетях. Я работаю не первый год, работаю честно, и несу ответственность как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю. Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми, с кем работаю и киевлянами. Мне скрывать нечего, повторяю — всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам”, — заявил чиновник.

Он также попунктно высказал свою позицию по ситуации с обвинениями во взяточничестве.

“По вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке — ложь. 4. Подозрение никто не объявлял. 5. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу”, — написал замглавы КГГА.

Кроме того, он потребовал правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

“Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела! Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это — политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян. Уверен, в ходе независимого следствия все встанет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана”, — резюмировал Николай Поворозник.

Источник: УНН
Теги: Украина, КГГА, расследование
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