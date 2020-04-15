В окупированный Крым из РФ привезли не менее 25 случаев коронавируса

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В анексированный Крым из страны-оккупанта Россию ввезли более 25 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается в пресс-центре Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает УНН.

“По собственным сообщениям руководителя российской оккупационной администрации в Крыму Сергея Аксенова, по состоянию на 15 апреля из 34 признанных случаев заболевания коронавируса 25 является завезенными извне .... типичной ситуацией по словам самих оккупационных вожаков является завоз инфекции из Москвы, где по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано более 14,7 тыс. инфицированных, 106 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аксенов лично в заявлениях от третьего, шестого, седьмого и 12 апреля акцентировал на том, что вирус в Крым “завозят” инфицированные лица, прибывшие из Москвы. Это касается, в частности, двух новых случаев заболевания в Крыму, зафиксированных 15 апреля, сообщили в министерстве.

“Впрочем аэропорт „Симферополь“ до сих пор принимает минимум 5 рейсов из Москвы ежедневно и еще несколько из других регионов РФ”, — говорится в сообщении. Отмечается, что через мост в районе Керчи в окупированном Крыму ежедневно прибывает в среднем 1,5 тысячи автомобилей. “Многие приезжие останавливается в частных домах, избегают мероприятий эпидемиологического контроля и самоизоляции”, — сообщили в министерстве.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.