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Трамп не уверен, что ВОЗ способна на масштабные изменения, которые ждут от нее США

Трамп не уверен, что ВОЗ способна на масштабные изменения, которые ждут от нее США

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Белом доме ожидают от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабных изменений. Об этом сообщил в среду на брифинге в своей администрации президент США Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что он не уверен в способности организации такие изменения осуществить, пишет УНН.

“Мы определимся (с вопросом финансирования ВОЗ) через какой-то промежуток времени, но они должны либо осуществить масштабные изменения, я даже не знаю, смогут ли они это сделать, или же мы отдадим деньги (другим) людям ... Мы хотим помогать людям” — сказал Трамп.

Он снова обрушился с критикой на организацию, в частности, назвав ее “инструментом (в руках) Китая”. “Она (организация) была инструментом Китая, она была, как я уже говорил, в полной мере ориентирована на Китай ... ВОЗ, как и Всемирная торговая организация (ВТО), в течение десятилетий они так плохо относились к США. И они (действовали) в пользу Китая”, — утверждает президент США.

Трамп вновь заявил, что ВОЗ была против введенного ним в связи с распространением нового коронавируса запрета на въезд в страну иностранцев, побывавших незадолго до этого в Китае. “Им нужно много времени, чтобы понять, что происходит, но у меня есть ощущение, что они точно знали, что происходит. К сожалению, другие страны доверились ВОЗ и не ввели любой запрет. И вы видите, что произошло с Италией, что произошло с Испанией, что произошло с Францией”, — добавил глава Белого дома.

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“Это была ужасная трагическая ошибка или, возможно, они (ВОЗ) знали. Я уверен, что они не знали всей серьезности этого, но, может быть, они знали, потому что если они знали, то это еще более ужасное преступление”, — добавил Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ “до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса”. По его словам, из-за неверных оценок и рекомендации организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.

Источник: УНН
Теги: США, ВОЗ, Дональд Трамп
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