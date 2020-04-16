WP: Трамп настоял, чтобы его имя указали на чеках кризисной помощи для 70 млн американцев

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство финансов США издало распоряжение, чтобы имя американского президента Дональда Трампа было напечатано на так называемых “стимулирующих чеках”, выплатах для американцев, которые предусмотрены в рамках поддержки и смягчения последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников налоговой службы, передает УНН.

“Беспрецедентное решение, принятое в конце понедельника, означает, что когда получатели откроют бумажные чеки на 1,2 тыс. долларов, которые Налоговое управление США начнет отправлять в ближайшие дни 70 миллионам американцев, на левой стороне платежа они увидят надпись “президент Дональд Дж. Трамп”, — пишет издание.

Издание отметило, что такое появление имени президента США на платежках от Налогового управления страны является беспрецедентным и происходит впервые.

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Издание отмечает, что работники госслужбы, отвечающая за создание и введение в оборот подобных стимулирующих чеков работают на дому и подобные изменения в финансовом документе приведут к задержке по их выплатам.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства финансов США, отрицает любую задержку.

“Планируется, что чеки будут выписываться вовремя и точно в соответствии с планом — никаких задержек не будет”, — сказала пресс-секретарь в своем заявлении, пишет издание.

Следует отметить, что в Соединенных Штатах продолжается предвыборный период, в рамках которого Дональд Трамп является кандидатом на пост президента США от республиканской партии.

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Напомним, в конце марта Президент США Трамп подписал законопроект по пакету экономической помощи в размере 2,2 триллиона долларов, что является крупнейшим подобным пакетом мер помощи экономике в истории США.

Подписанный пакет экстренных мер предусматривает масштабную финансовую помощь рабочим, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тыс. долларов получат чек на 1200 долларов. Размеры и продолжительность платежей по безработице будут увеличены.