Нардепы сегодня планируют рассмотреть изменения к Регламенту ВР

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ и о оборонных закупках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении проекта закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры, №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и №2398-8 о оборонных закупках.

Кроме этого, в первом чтении планируется рассмотрение законопроекта №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей.

Также в Раде планируют рассмотреть законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как сообщалось в УНН ранее, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 16 апреля для рассмотрения ряда законопроектов, в частности - изменений в Регламент ВР и оборонных закупках.