Омбудсмен: обмен начался в первой локации на КПВВ "Майорск"

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Обмен удерживаемыми в четверг, 16 апреля, утром на Донбассе начался по формуле "всех на всех" в первой локации - КПВВ "Майорск". Всего будет возвращено 19 граждан, из них с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В эти минуты начался третий этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первой локации - КПВВ Майорск. В общем, сегодня на подконтрольную территорию правительства Украины будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - указала Денисова.

"С временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины. В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - рассказала она.

По ее словам, безусловно, карантинные ограничения "существенно повлияли на переговорный процесс". "Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важну работу, дали свой результат", - добавила она.

"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - отметила Омбудсмен.

Она подчеркнула, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаться на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей. "Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца", - добавила Денисова.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили о начале нового обмена на Донбассе.