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В Украине запустили онлайн-платформу для реаниматологов и анестезиологов для борьбы с COVID-19

В Украине запустили онлайн-платформу для реаниматологов и анестезиологов для борьбы с COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине запустили онлайн-платформу для реаниматологов и анестезиологов, на которой они могут получить консультации в режиме реального времени для борьбы с COVID-19. К ней уже присоединились 100 медицинских учреждений. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы вчера уже запустили в тестовом режиме онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны для всех остальных реаниматологов, которые работают, прежде всего, в тех больницах, которые определены для борьбы с COVID-19. Вчера уже присоединилось 100 медицинских учреждений, в ближайшие дни присоединятся все остальные. Что это такое? Для нас важно, чтобы анестезиологи, реаниматологи имели возможность онлайн-консультирования в режиме реального времени со своими коллегами, с более ведущими анестезиологами, которые будут им давать рекомендации, как себя вести в тех или иных случаях", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Зеленского обсудили поставки отечественных аппаратов ИВЛ, а также онлайн-консультации анестезиологов-реаниматологов.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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