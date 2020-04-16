Несколько нардепов и Яценюк готовы взять Чорновол на поруки

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Народные депутаты от "Европейской солидарности", среди которых Ирина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Владимир Вятрович, и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк готовы взять на поруки экс-нардепа Татьяну Чорновол, подозреваемую по делу о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат Ирина Кузина заявила, что на поруки Татьяну Чорновол готовы взять народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", среди которых Владимир Арьев, Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Вятрович, Ахтем Чийгоз, Ирина Геращенко, Максим Саврасов, Михаил Бондарь, Мария Ионова, и бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме проходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".