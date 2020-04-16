Зеленский приехал на Закарпатье

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 апреля, приехал в Закарпатскую область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область", - сообщили в Офисе.

Глава государства, как ожидается, на Закарпатье ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, добавили в ОПУ.

Напомним, 11 апреля Зеленский находился в зоне ООС.