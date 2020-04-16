Зеленский подписал закон о предотвращении распространения COVID-19

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона №3320, который был принят на внеочередном заседании ВР, по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"16 апреля возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на сайте.

Законопроектом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

Также предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи такие категории лиц, как научно-педагогические работники заведений высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Кроме того, временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Добавим, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, парламентарии на внеочередном заседании приняли в целом проект закона №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса.