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Все лекарственные средства от COVID-19 сразу распределяются по регионам - Степанов

Все лекарственные средства от COVID-19 сразу распределяются по регионам - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Лекарственные средства, используемые для лечения COVID-19, сразу после поставки распределяются по регионам. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Все лекарственные средства, утвержденные протоколом Министерства здравоохранения по лечению этой болезни, соответствующим стандарту, они все сразу, только поставляются - делается распределение по регионам. Это распределение делается в зависимости от количества заболеваний COVID-19. Во-вторых, это в зависимости от количества населения, проживающего в том или ином регионе. Также в Минздраве создан соответствующий остаток, который дополнительно, если требуются те или иные лекарства - они сразу поставляются в тот или иной регион", - сказал Максим Степанов.

Напомним, пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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