Реформа прокуратуры: два этапа аттестации прошли успешно более 75% прокуроров

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Два этапа аттестации региональных прокуратур успешно прошли уже более 75% прокуроров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Первая и вторая кадровые комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур завершили обработку протоколов прохождения двух этапов тестирования. 2383 прокурора, то есть более 75%, успешно прошли два этапа аттестации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуроры, которые не набрали установленного проходного балла, или вообще не явились на тестирование и не сообщили об уважительности причин своей неявки с предоставлением подтверждающих документов, принято решение о неуспешно прохождения аттестации. Это означает, что они подлежат увольнению.

"Также комиссии рассмотрели около тысячи заявлений прокуроров о переносе сроков тестирования, представленных как накануне, так и после дня прохождения аттестации. Члены комиссий приняли решение о назначении дополнительного дня для сдачи тестов", - отмечается в сообщении.

Кроме того сообщается, что даты третьего этапа аттестации и дополнительного тестирования в рамках первых двух этапов будут определены комиссиями после снятия ограничительных карантинных мероприятий.

Напомним, 2 марта 2020 года началась аттестация прокуроров региональных прокуратур.