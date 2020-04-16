Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 16 апреля 2020 13:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4335
Версия для печати

Минздрав призвал губернаторов обеспечить прием крови в донорских центрах

Минздрав призвал губернаторов обеспечить прием крови в донорских центрах

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Минздрав призвал глав областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантин. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается доноров. Действительно, в условиях карантина у нас возникла определенная проблема и мы считаем, что надо срочно активизироваться в решении этой проблемы, по обеспечению сдачи крови в донорских центрах. Я уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа, с другой - обеспеченность приема крови в центрах соответствующих. Чтобы эта обеспеченность была максимально выдержана в условиях карантина, в отношении лиц, которые сдают кровь, и чтобы фактически ограничить их контакты между собой, мы запускаем соответствующую информационную кампанию по сдаче крови", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в России начали лечить больных на COVID-19 плазмой крови вылеченных людей.

Также напомним, в начале карантина, 18 марта, в детском отделении Института рака из-за карантина возник дефицит доноров, проблему решили.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.