Минздрав призвал губернаторов обеспечить прием крови в донорских центрах

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Минздрав призвал глав областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантин. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается доноров. Действительно, в условиях карантина у нас возникла определенная проблема и мы считаем, что надо срочно активизироваться в решении этой проблемы, по обеспечению сдачи крови в донорских центрах. Я уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа, с другой - обеспеченность приема крови в центрах соответствующих. Чтобы эта обеспеченность была максимально выдержана в условиях карантина, в отношении лиц, которые сдают кровь, и чтобы фактически ограничить их контакты между собой, мы запускаем соответствующую информационную кампанию по сдаче крови", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в России начали лечить больных на COVID-19 плазмой крови вылеченных людей.

Также напомним, в начале карантина, 18 марта, в детском отделении Института рака из-за карантина возник дефицит доноров, проблему решили.