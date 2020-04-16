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ООС: в день обмена боевики пока не нарушали "режима тишины"

ООС: в день обмена боевики пока не нарушали "режима тишины"

КИЕВ. 16 апреля. УНН. С начала суток боевики еще ни разу не нарушили "режима тишины". Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли", - сообщил он.

Напомним, что сегодня утром на Донбассе начался очередной этап обмена удерживаемыми лицами - Украина возвращает 19 своих граждан из временно оккупированных территорий, освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию из-за ситуации с распространением коронавируса.

Обмен начался по формуле "всех на всех" в первой локации - КПВВ "Майорск".

Ранее в УНН сообщалось, что в течение 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, ООС
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