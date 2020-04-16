Несмотря на карантин общественное обсуждение законопроекта о референдуме продолжается - Стефанчук

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Несмотря на карантин из-за COVID-19, в Украине продолжаются общественные обсуждения законопроекта о всеукраинском референдуме. Свои предложения можно присылать на почту. Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает УНН.

"В связи с введением с 12 марта 2020 года карантина на основании постановления Кабмина от 11 марта 2020 года № 211 общественное обсуждение проекта Закона Украины "О всеукраинском референдуме" продолжается", - написал Стефанчук.

С его слов, ознакомиться с английской и украинской версиями текста законопроекта можно по ссылке.

"Все предложения и замечания к этому законопроекту принимаются в электронном виде по адресу: [email protected]", - добавил Стефанчук.

Напомним, профильная рабочая группа Верховной Рады одобрила окончательный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме".