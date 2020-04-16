Рада сегодня не будет рассматривать законопроект об оборонных закупках

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Верховную Раду Украины поступило письмо от Президента Зеленского с требованием исключить из повестки дня законопроект об оборонных закупках. Об этом во время заседания сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"16 апреля 2020 года Президент Украины Зеленский обратился к ВРУ с повторным письмом относительно требования проведения внеочередного пленарного заседания с уточненной повесткой дня, с которой было изъято проект закона №2398-д об оборонных закупках", - сказал Разумков.

Как сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планировала рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ и о оборонных закупках.