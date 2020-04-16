Зеленский: удерживаемых на оккупированных территориях Донецкой области - уже освободили, в процессе - освобождение из Луганской

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский очень рад, что процесс освобождения украинский на Донбассе продолжается. Сейчас уже освобождены удерживаемые со временно оккупированных территорий Донецкой области, поэтому в процессе работа над освобождением еще части людей из Луганской. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Я очень рад, что первую часть наших граждан уже освобождена. Это часть, которая находилась на временно оккупированной территории Донецкой области, сейчас проводится действия, чтобы освободили еще часть людей именно из Луганской области, временно оккупированной части Украины, к сожалению, но придет время - и все мы вернем. Мы возвращаем всех, и в рамках Минских договоренностей, и в рамках Нормандской четверки - мы освобождаем всех, и будем бороться, пока каждый украинец вернется домой ", - сообщил Зеленский.

Напомним, что обмен удерживаемыми в четверг, 16 апреля, утром на Донбассе начался по формуле "всех на всех" в первой локации - КПВВ "Майорск". Всего будет возвращено 19 граждан, из них со временно оккупированной территории Донецкой области, по сообщению президента, уже вернули 9 граждан.