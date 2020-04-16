Новости: Политика
Четверг, 16 апреля 2020, 13:45 • Юлия Шрамко • 6555
ОПУ: Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.
"Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях", - сообщили в ОПУ.
Так, в ОПУ обнародовали список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский)
- Карась Владимир (милиционер)
- Костев Евгений (гражданский)
- Помеляйко Александр (гражданский)
- Садовский Александр (гражданский)
- Сирык Вадим (гражданский)
- Шайдов Виктор (военный)
Также обнародован список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):
- Желдак Виталий (гражданский)
- Можаев Валентин
- Мыроныч Сергей
- Полозов Николай (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Напомним, ранее сегодня сообщалось о начале обмена удерживаемыми.
Источник: УНН