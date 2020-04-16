ОПУ: Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях", - сообщили в ОПУ.

Так, в ОПУ обнародовали список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский) Карась Владимир (милиционер) Костев Евгений (гражданский) Помеляйко Александр (гражданский) Садовский Александр (гражданский) Сирык Вадим (гражданский) Шайдов Виктор (военный)

Также обнародован список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

Желдак Виталий (гражданский) Можаев Валентин Мыроныч Сергей Полозов Николай (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Табачный Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

Напомним, ранее сегодня сообщалось о начале обмена удерживаемыми.