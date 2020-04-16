Омбудсмен: процесс обмена завершен во второй локации возле Счастья

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Процесс освобождения удерживаемых украинских граждан во второй локации - возле поселка Счастье в Луганской области - завершен, возвращено еще 11 наших граждан. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Процесс освобождения во второй локации - возле пгт Счастье - завершен. Мы вернули 11 наших граждан", - сообщила Денисова.

В частности, по ее словам, среди них:

Виталий Желдак - относительно которого обращалась его мать в сентябре 2019-го с просьбой спасти сына. Он был осужден так называемым "Верховным судом ЛНР" и незаконно удерживался в Словьяносербской исправительной колонии Луганской области.

Александр Табачный - инвалид и ветеран МВД Украины, один из самых старших, кто попал в плен и с 2019-го находился на временно оккупированной территории Луганской области в Луганском СИЗО. Его жена, как только ей стало известно о задержании мужа, написала обращение. После чего начался процесс его освобождения.

Освобожденная женщина - Алевтина Попова, незаконно удерживалась с 2018 года в исправительном учреждении на временно оккупированной территории города Луганск. Она была приговорена так называемым судом "ЛНР" за "Государственную измену". В 2019 году отец Алевтины обратился с просьбой помочь вернуть дочь домой.

Сергей Русинов, самый молодой среди граждан Украины, вернувшихся на подконтрольную правительству Украины территорию. Он был задержан силовиками так называемой "ЛНР" в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Украинский патриот был осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в Славяносербской исправительной колонии. К сожалению, вся родня парня осталась на временно оккупированной территории Луганской области, из-за чего они не имеют возможности ему помогать, но есть люди, которые хорошо его знают, и готовы поддержать. Именно они обратились с просьбой передать Сергею помощь для быстрой адаптации в мирной жизни.

"Поздравляю всех дома", - добавила Омбудсмен.

"Мною было передано в Центр освобождения заложников при СБУ более 80 обращений родственников и близких наших граждан с просьбой освободить их. Продолжаем борьбу всех украинцев, еще ожидающих своего освобождения. Каждый из вас в приоритете", - указала она.

Напомним, в ОПУ сообщили, что Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях.