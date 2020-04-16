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Совещание у Разумкова продолжается уже более часа

Совещание у Разумкова продолжается уже более часа

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Перерыв в Верховной Раде Украины продолжается уже более часа, главы фракций и депутатских групп находятся на совещании у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, передает корреспондент УНН.

Так, в начале внеочередного заседания ВРУ председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв, ведь две депутатские фракции попросили заменить их выступления на совещание у Разумкова. Так, спикер парламента собрал всех глав фракций и депутатских групп в своем кабинете. Перерыв должен был продолжаться 30 мин, однако, уже более часа в сессионный зал для продолжения заседаний не вернулись председатели фракций и председатель ВРУ.

Напомним, Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание. После чего, по просьбе двух фракций, председатель ВРУ Дмитрий Разумков попросил глав фракций собраться в своем кабинете.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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