Ермак рассказал о работе над освобождением украинцев "из ада плена"

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников и мгновенно вносятся коррективы. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц произошло в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан", - заявил Ермак.

По его словам, еще год назад не было активностей по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня Украине удалось выстроить эффективную переговорную позицию.

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины. Программа освобождения "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся коррективы. Все это - ради украинцев, которых должны извлечь из ада плена", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Также сообщается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму и в России.

Как сообщалось, процесс обмена завершен во второй локации возле Счастья.

Напомним, Украина освободила 20 своих граждан, которых удерживали в ОРДЛО.