Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ по гранту на сферу высшего образования

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по реализации проекта "Высшее образование Украины". Соответствующее решение поддержали 339 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии поддержали проект закона № 0034 о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение о гранте Фонда E5P с ЕИБ для реализации проекта "Высшее образование Украины" заключено для обеспечения софинансирования за счет средств Фонда E5P этого проекта, финансируемого за счет средств ЕИБ и Северной экологической финансовой корпорации.

Добавим, что подписание этого соглашения было осуществлено 17 декабря 2018-го. Отмечается, что проект, который финансируется грантом, будет включать инвестиции в энергоэффективность, имеющих целью улучшение энергосбережения зданий.

В частности, компонент по энергоэффективности может включать следующие мероприятия: инвестиции в энергоэффективность, связанные с ограждающими конструкциями, системами вентиляции и кондиционирования воздуха, электрического оборудования, систем теплоснабжения.

Проект будет содержать инвестиции компоненты по энергоэффективности в следующих семи учреждениях высшего образования Украины:

Харьковский политехнический институт;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев;

Национальный университет "Львовская политехника";

Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка;

Черниговский национальный технологический университет;

Сумской государственный университет;

Винницкий национальный технический университет.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ.