Экс-нардепа Бухарева назначили советником министра внутренних дел

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бывшего нардепа Владислава Бухарева назначили советником министра внутренних дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Советником министра внутренних дел назначено Владислава Бухарева. Владислав Бухарев - народный депутат Украины VІІІ созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).

"В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль)", - отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года Президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.