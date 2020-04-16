Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 16 апреля 2020 16:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5535
Версия для печати

В армию передали восемь восстановленных разведывательных бронемашин

В армию передали восемь восстановленных разведывательных бронемашин

фотогалерея

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Укроборонпром передал Министерству обороны Украины партию из 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Минобороны Украины партию из 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1", - говорится в сообщении.

Указано, что это первая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на этом бронетанковом заводе уже в пределах государственного оборонного заказа этого года.

Отмечается, что во время капитального ремонта специалисты улучшили характеристики базовой машины БРДМ-2, теперь она содержит новейшие средства навигации и связи и тепловизионную систему ночного управления. Также изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

Также указано, что капремонт завершали уже в условиях национального карантина в связи с эпидемией коронавируса. Руководство завода оставило часть работников в возрасте старше 60 лет дома, остальные специалисты - продолжают работу с усиленными мерами безопасности и санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Напомним, в Раде согласовали основные показатели государственного оборонного заказа до 2022 года.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, бронетехника, Укроборонпром
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.