В армию передали восемь восстановленных разведывательных бронемашин

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Укроборонпром передал Министерству обороны Украины партию из 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Минобороны Украины партию из 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1", - говорится в сообщении.

Указано, что это первая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на этом бронетанковом заводе уже в пределах государственного оборонного заказа этого года.

Отмечается, что во время капитального ремонта специалисты улучшили характеристики базовой машины БРДМ-2, теперь она содержит новейшие средства навигации и связи и тепловизионную систему ночного управления. Также изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

Также указано, что капремонт завершали уже в условиях национального карантина в связи с эпидемией коронавируса. Руководство завода оставило часть работников в возрасте старше 60 лет дома, остальные специалисты - продолжают работу с усиленными мерами безопасности и санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Напомним, в Раде согласовали основные показатели государственного оборонного заказа до 2022 года.