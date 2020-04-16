Зеленский об обмене: если завтра будет еще два человека - будем два человека возвращать

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сейчас завершился третий этап взаимного освобождения удерживаемых лиц в рамках формата "всех на всех". Украина вернула 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях Донбасса. Именно украинская сторона настаивала на освобождении удерживаемых даже в условиях карантина, и если потребуется, будут забирать хоть по два, хоть по сто. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Первый этап был, когда вернули 35 человек: политзаключенных и наших моряков. Это была первая часть. Второй обмен был после договоренностей "Нормандской четверки" - были освобождены 76 человек. Сейчас мы возвращаем 20 человек", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что украинская сторона настаивала на том, чтобы провести освобождение как можно быстрее, не дожидаясь завершения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

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"Мы можем ждать окончания карантина и потом делать больший обмен, но наша сторона давила, не надо ничего ждать. Нам подтвердили 20 человек - давайте возвращать 20 человек. Если завтра будет еще два человека - будем два человека возвращать, послезавтра будет 100 - возвращать 100", - сказал Зеленский.

Сообщается, что переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России, продолжаются.

Напомним, Украина освободила 20 своих граждан, которых удерживали в ОРДЛО.

Как сообщалось, процесс обмена завершен во второй локации возле Счастья.



