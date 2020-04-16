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Шмыгаль заверил, что правительство сможет завершить процесс создания состоявшихся общин

Шмыгаль заверил, что правительство сможет завершить процесс создания состоявшихся общин

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил парламент за принятый законопроект о местном самоуправлении в Украине и отметил, что это поможет продолжить реформу децентрализации. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" №2653. Спасибо народным депутатам, Министерству развития общин и профильным ассоциациям за продуктивную работу. Совместными усилиями продолжаем реформу децентрализации. Законопроект позволит общинам наконец получить собственные административные центры и четко очертить свои территории. Децентрализация продолжается", - написал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом закнопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Премьер-министр, законопроект, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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