Шмыгаль заверил, что правительство сможет завершить процесс создания состоявшихся общин

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил парламент за принятый законопроект о местном самоуправлении в Украине и отметил, что это поможет продолжить реформу децентрализации. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" №2653. Спасибо народным депутатам, Министерству развития общин и профильным ассоциациям за продуктивную работу. Совместными усилиями продолжаем реформу децентрализации. Законопроект позволит общинам наконец получить собственные административные центры и четко очертить свои территории. Децентрализация продолжается", - написал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом закнопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".