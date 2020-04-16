ЕС выделил Украине 13 млн евро на поддержку пострадавших на Донбассе
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Европейский Союз выделил Украине 13 млн евро гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от конфликта населения на востоке страны, как и на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии, передает УНН.
"На фоне того, как начинается уже седьмой год конфликта на востоке Украине, Европейская комиссия объявляет сегодня о 13 миллионов евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий. В то же время финансируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут бороться со вспышкой коронавируса", - указали в ЕК.
Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич по этому поводу сказал: "Европейский Союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие как здравоохранение и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает нуждающихся людей по обе стороны линии соприкосновения".
При этом в ЕК указали, что "гуманитарные потребности на востоке Украины продолжают расти".
"Объявленное сегодня финансирование поможет отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, такие как школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и вода. Вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, НПО и Международный комитет Красного Креста. ЕС постоянно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарным организациям, оказывающих поддержку в районах, не контролируемых правительством", - добавили в евроинституции.
Ранее ЕС решил предоставить Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19.