В ЕС поприветствовали обмен на Донбассе и ожидают дальнейшего выполнения договоренностей

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Европейский союз приветствует обмен удерживаемыми лицами на востоке Украины, который состоялся сегодня и ожидает дальнейшего выполнения "минских договоренностей", в частности - прекращение огня. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении представителя ЕС по иностранным делам Питера Стано, передает УНН.

"16 апреля после достижения договоренности Трехсторонней контактной группы состоялось взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом на востоке Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС считают, что это является "поощрительным следующим шагом на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите в парижском "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".

"Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению "минских соглашений", в том числе путем использования рекомендаций, согласованных в "нормандском формате", - сказано в заявлении.

В ЕС также выразили поддержку работы "нормандского формата", ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

"Постоянное прекращении огня - также в ответ на глобальный призыв Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша - укрепит доверие и облегчит тяжелую гуманитарную ситуацию. Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования должны также обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам", - заявили в ЕС.

Как сообщалось в УНН, сегодня на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми лицами. В его результате удалось освободить 20 наших граждан.