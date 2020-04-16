В МИД выразили протест относительно отклонения Военным судом апелляции удерживаемого в РФ Сейтосманова

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с отклонением Военным апелляционным судом апелляционной жалобы защиты незаконно удерживаемого в России Энвера Сейтосманова. Соответствующее заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Екатерины Зеленко опубликовала пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Военного апелляционного суда г.Власиха Московской области отклонить апелляционную жалобу адвокатов незаконно удерживаемого в России гражданина Украины Энвера Сейтосманова на предыдущее решение Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - сказано в заявлении.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что систематические судебные приговоры РФ при отсутствии каких-либо достоверных доказательств свидетельствуют о продолжении "позорной практики репрессий против крымскотатарского народа".

"Более того, в условиях пандемии COVID-19, когда большинство государств рассматривает шаги по предупреждению распространения коронавируса в местах содержания путем освобождения отдельных категорий заключенных, РФ сознательно подвергает опасности жизнь и здоровье невиновного гражданина Украины. Требуем от российской стороны немедленно освободить гражданина Украины Энвера Сейтосманов и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма", - отметила Зеленко.

По ее словам, такой шаг нужно рассматривать не только в контексте восстановления справедливости в отношении невинных людей, но и обеспечение их права на жизнь в условиях пандемии COVID-19.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее в МИД сообщили , что несмотря на отсутствие доказательной базы и состава преступления в действиях фигуранта т.н. "дела Хизб ут-Тахрир", суд полностью поддержал сторону обвинения и приговорил Энвера Сейтосманова к 17 годам лишения свободы с отбыванием "наказания" в колонии строгого режима.