В Раде зарегистрировали уже три проекта постановлений об отмене принятых изменений в Регламент ВР

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрировали три проекта постановлений, которыми предусматривается отменить решение ВРУ о принятии в целом проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, сегодня в ВР зарегистрировали проекты постановлений №1043-П, 1043-П1, 1043-П2, которые предусматривают отмену решения ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии в целом проекта закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Сейчас текст проектов постановлений отсутствует.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.