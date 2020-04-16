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Зеленскому на подпись передали ряд законов, в частности, изменения в Бюджет-2020

Зеленскому на подпись передали ряд законов, в частности, изменения в Бюджет-2020

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал ряд законопроектов, в частности изменения в государственный бюджет на 2020 год. Законопроекты передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Глава ВР Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции Украины подписал принятые 13 апреля на внеочередном заседании парламента законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы по №№ 3279-р, 3276, 2370). В частности, это необходимые изменения в Государственный бюджет на 2020 год, закон, вносящий изменения в работу судов на период карантина, а также создание Национального Геопортала. Эти Законы передано на подпись Президенту Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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