Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 16 апреля 2020 19:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7590
Версия для печати

Правительство уволило временного министра энергетики Шубина и назначило нового

Правительство уволило временного министра энергетики Шубина и назначило нового

Ольга Богуславец

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Кабмин на внеочередном заседании уволил с должности и.о. министра энергетики Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Богуславец. Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Был только что на внеочередном заседании Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец", - написал Гончаренко.

Напомним, правительство в марте уполномочило заместителей министеров на временное исполнение обязанностей министров.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Минэнергоугля
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.