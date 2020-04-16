Правительство уволило временного министра энергетики Шубина и назначило нового

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Кабмин на внеочередном заседании уволил с должности и.о. министра энергетики Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Богуславец. Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Был только что на внеочередном заседании Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец", - написал Гончаренко.

Напомним, правительство в марте уполномочило заместителей министеров на временное исполнение обязанностей министров.