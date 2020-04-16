У Венедиктовой заявили о сотрудничестве с МКС для защиты прав освобожденных с ОРДЛО украинцев

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Офис генерального прокурора сотрудничает с Международным уголовным судом для защиты прав освобожденных с временно оккупированных территорий Украины граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП, передает УНН.

"Сегодня возвращено 20 граждан, которые насильно удерживались на оккупированной территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований РФ. Офис Генерального прокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда", - говорится в сообщении прессслужбы.

Кроме того, по словам начальника Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрия Рудя, прокуроры также обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пытки, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 16 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми лицами. В результате удалось освободить и вернуть 20 наших граждан.