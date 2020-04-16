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В Украине разблокирован процесс рассмотрения победителей конкурса ВККСУ на должности судей

В Украине разблокирован процесс рассмотрения победителей конкурса ВККСУ на должности судей

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Процесс рассмотрения 467 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины на должности судей разблокирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

"Процесс рассмотрения 467 победителей конкурса ВККСУ на должности судей разблокирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы на назначение первых 60 кандидатов в режиме видеоконференцсвязи Высший совет правосудия рассмотрит 27-29 апреля.

Напомним, Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности признал соответствующими требованиям установленным законодательством нескольких человек на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, конкурс, судьи, ВККСУ
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